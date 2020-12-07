شاهد فيديو اهداف ارسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي “سون يُسعد مورينيو”

يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف مباراة ارسنال وتوتنهام في قمة قمم مباريات اليوم الاحد 6-12-2020 ضمن الجولة 11 من الدوري الانجليزي، والتي انتهت بفوز مميز لفريق المدرب جوزيه مورينيو “توتنهام” بهدفين دون رد.

وضاعف توتنهام هوتسبير من جراح جاره وضيفه أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب عليه في الديربي اللندني الذي جرى بينهما على ملعب وايت هارت لين الجديد شمال العاصمة الإنجليزية.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 24 نقطة، ليستعيد صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، الذي ارتقى للصدارة مؤقتا أمس السبت، في حين تجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته السادسة هذا الموسم في البطولة مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

ونقلت مباراة “ارسنال وتوتنهام” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما نقلت على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

وأدار هذا اللقاء الساخن الحكم “مارتين أتكينسون” والذي أشهر ثلاث بطاقات صفراء فقط على غير العادة في مثل هذه المواجهات، حيث كان يشهد العديد من البطاقات الملونة في السنوات الماضية.

ومر ما يقرب من قرن منذ اول مواجهة بين “ارسنال وتوتنهام” في معركة “ديربي شمال لندن” وبالتحديد يناير 1921، وفاز السيبرز بنتيجة (2-1) في ذلك اليوم.

وكان توتنهام المرشح الأوفر حظًا للانتصار مرة أخرى على منافسه الشرس “ارسنال” بعد 100 عامًا، بسبب الفترة المميزة التي يعيشها في بداية الموسم الجاري تحت قيادة جوزيه مورينيو الذي احتفل بشكل خاص بعد هدف هاري كين في نهاية الشوط الأول.

شاهد فيديو أهداف مباراة ارسنال وتوتنهام

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