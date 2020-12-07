ملخص مباراة ارسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي “مورينيو يُعمق جراح المدفعجية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة ارسنال وتوتنهام في قمة قمم مباريات اليوم الاحد 6-12-2020 ضمن الجولة 11 من الدوري الانجليزي، والتي انتهت بفوز مميز لفريق المدرب جوزيه مورينيو “توتنهام” بهدفين دون رد.

وضاعف توتنهام هوتسبير من جراح جاره وضيفه أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب عليه في الديربي اللندني الذي جرى بينهما على ملعب وايت هارت لين الجديد شمال العاصمة الإنجليزية.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 24 نقطة، ليستعيد صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، الذي ارتقى للصدارة مؤقتا أمس السبت، في حين تجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته السادسة هذا الموسم في البطولة مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

ونقلت مباراة “ارسنال وتوتنهام” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما نقلت على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

وأدار هذا اللقاء الساخن الحكم “مارتين أتكينسون” والذي أشهر ثلاث بطاقات صفراء فقط على غير العادة في مثل هذه المواجهات، حيث كان يشهد العديد من البطاقات الملونة في السنوات الماضية.

ومر ما يقرب من قرن منذ اول مواجهة بين “ارسنال وتوتنهام” في معركة “ديربي شمال لندن” وبالتحديد يناير 1921، وفاز السيبرز بنتيجة (2-1) في ذلك اليوم.

وكان توتنهام المرشح الأوفر حظًا للانتصار مرة أخرى على منافسه الشرس “ارسنال” بعد 100 عامًا، بسبب الفترة المميزة التي يعيشها في بداية الموسم الجاري تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وخاص السيبرز 11 مباراة حتى الآن في الدوري الانجليزي، فاز في 7 وتعادل في 3، وخسر مباراة واحدة على يد “ايفرتون”، وسجل هجومه 23 هدفًا، واهتزت شباكه تسع مرات كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

ومع فوز توتنهام في آخر خمس مباريات على أرضه بعد لقاء اليوم، تضاعف سجل آرسنال المخيب مؤخرًا حيث حقق الفوز مرة واحدة فقط في آخر سبع مباريات في الدوري الانجليزي، وتعادل في لقاء واحد، وخسر في 5.

توتنهام 2-0 آرسنال

???? ملعب توتنهام – وايت هارت لين الجديد (لندن)

???? الدوري الانجليزي (الجولة 11)

انتهت

تشكيلة توتنهام: هوجو لوريس – سيرج أورييه – ألديرفيرلد – إيريك داير – سيرخيو ريجيلون – هوجبجيرج – موسى سيسوكو – لوسيلسو – بيرجفيجن – سون هيونج مين – هاري كين.

تشكيلة آرسنال: بريند لينو – جابرييل – روب هولدينج – تيرني – ساكا – شاكا – توماس بارتي – هيكتور بيريين – ويليان بورجس – أوباميانج – لاكازيت.

ملخص المباراة

ارتدى هيونج مين سون وهاري كين ثنائي توتنهام ثوب الإجادة في اللقاء، حيث افتتح النجم الكوري الجنوبي التسجيل للفريق الأبيض في الدقيقة 13 من صناعة كين، الذي سجل الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من متابعة لتمريرة رائعة من سون.

يأتي هذا الفوز، ليعيد توتنهام البسمة إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب تعادل الفريق بدون أهداف مع مضيفه تشيلسي في المرحلة الماضية للبطولة.

بدأت المباراة بهجوم من جانب توتنهام، الذي حصل على ركلة حرة مباشرة بالقرب من منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية، نفذها إيريك داير الذي سدد تصويبة غير متقنة ذهبت إلى ركلة مرمى.

سرعان ما أخذ أرسنال زمام المبادرة، وسدد بوكايو ساكا وتوماس بارتي من خارج المنطقة في الدقيقتين السادسة والعاشرة، لكن تصويبتهما ذهبتا إلى خارج الملعب.

ومن هجمة مرتدة سريعة لتوتنهام، أحرز هيونج مين سون هدفا للفريق الأبيض في الدقيقة 14، حيث تلقى النجم الكوري الجنوبي تمريرة أمامية من هاري كين، لينطلق بالكرة من الناحية اليسرى، قبل أن يسدد قذيفة رائعة بيمناه، واضعا الكرة على يسار الألماني بيرند لينو، حارس مرمى أرسنال داخل الشباك.

لم يصدر أرسنال أي ردة فعل على هدف توتنهام، حيث استحوذ لاعبوه على الكرة، دون أن يشكلوا أي تهديد على مرمى منافسه.

في المقابل، أرسل سيرخو ريجيلون تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 26، أبعدها دفاع أرسنال بطريقة خاطئة، لتصل الكرة إلى بيير إيميل هويبرج، الذي سدد مباشرة من خارج المنطقة، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها لينو بثبات.

شدد أرسنال من هجماته، بحثا عن تسجيل هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول، وتعددت التمريرات العرضية من كلا الجانبين، لكن بسالة دفاع توتنهام وقفت حائلا دون تهديد مرمى حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس.

وحصل أرسنال على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 44، نفذها أليكسندر لاكازيت، لكن تصويبته اصطدمت في الحائط البشري لتخرج إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء..

عاد توتنهام من جديد ليستغل المساحات الخالية في دفاع أرسنال بسبب هجومه العشوائي، ليضيف كين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة .45

واستخلص توتنهام الكرة من بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال، لتصل إلى سيرج أورييه الذي مرر لجيوفاني لو سيلسو، لينطلق بالكرة من منتصف الملعب ويمررها إلى سون الذي دخل بها لمنطقة الجزاء، قبل أن يرسلها لكين، الذي سدد قذيفة رائعة من داخل المنطقة، لتصطدم الكرة بباطن العارضة وتسكن الشباك، وينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام 2 / صفر على أرسنال.

بدأ الشوط الثاني بهجوم متوقع من جانب أرسنال، الذي أضاع فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 49، حينما تلقى أوباميانج تمريرة عرضية من جهة اليسار عن طريق كيران تيرني، ليسدد ضربة رأس ضلت طريقها عن المرمى.

وسدد ويليان من داخل المنطقة في الدقيقة 62، لكن الكرة ذهبت بعيدة تماما عن المرمى.

وكاد أليكسندر لاكازيت أن يهز الشباك لمصلحة أرسنال في الدقيقة 68، بعدما تابع تمريرة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق هيكتور بيليرين، ليسدد ضربة رأس لكن لوريس أبعد الكرة لركنية لم تستغل.

واصل أرسنال هجومه العشوائي، حيث حاصر لاعبي توتنهام في منتصف ملعبهم، ولكن دون فاعلية على المرمى، وأضاع لاكازيت فرصة أخرى في الدقيقة 88، عندما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة، وينتهي اللقاء بفوز توتنهام 2 / صفر على أرسنال.