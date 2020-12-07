شاهد فيديو اهداف مباراة باير ليفركوزن وشالكه في الدوري الالماني “الأُسُود تعمق جراح عمال المناجم”

يقدم لكم موقع الخليج 365 اهداف قمة مباريات اليوم الأحد في الدوري الالماني بين باير ليفركوزن وشالكه، لحساب الجولة العاشرة من المسابقة الرابعة على مستوى العالم.

انطلقت مباراة باير ليفركوزن وشالكه في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب شالكه “فيلتينس أرينا” في جيلسنكيرشن، بإدارة من الحكم بينجامين كورتيس.

نُقلت المباراة على قناة بين سبورت الفرنسية 6 إتش دي ماكس، وقناة سكاي شبورت بوندسليجا 1، وقناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

دخل باير ليفركوزن مباراته امام شالكه بحثًا عن الفوز لاستغلال تعادل بايرن ميونخ مع لايبزيج 3/3 في افتتاح الجولة العاشرة يوم أمس السبت، فكان له ما أراد حيث تمكن من الفوز بثلاثية نظيفة، ليصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الالماني.

وافتتح باير ليفركوزن اهدافه في شباك شالكه عند الدقيقة العاشرة عن طريق المدافع الفنلندي الشاب “مالك ثياو” بالخطأ في مرماه، وأضاف “جوليان باومجارتلينجر” الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة (67)، قبل ان يحرز “باتريك ستشيك” الهدف الثالث عند الدقيقة (78).

وكان باير ليفركوزن يتواجد في المركز الرابع قبل مباراة اليوم، ولكن بعد فوزه ووصوله إلى النقطة 22 صعد إلى المركز الثاني على حساب لايبزيج وبوروسيا دورتموند الذي تعادل هو الآخر في هذه الجولة مع آينتراخت فرانكفورت 1/1، واصبح الفارق الآن نقطة واحدة بين الأسود والمتصدر “بايرن ميونخ”

أما شالكه الذي ينافس هذا الموسم على البقاء، فتعمقت جراحه بتذيل جدول ترتيب الدوري الالماني، حيث ظل الفارق بينه وبين “كولن” المركز ال15 المنجي من الهبوط 4 نقاط.

وافتقد نادي عمال الفحم 9 لاعبين مؤثرين لأسباب مختلفة، حيث غاب كل من أمين حارث ونبيل بنطالب وإيبسيفيتش لأسباب غير فنية، ويتخلف كل من فاهرمان وماتوندو وباسينسيا وساني عن اللقاء لإصابات في الركبة.