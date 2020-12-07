بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد ويوسفية برشيد في الدوري المغربي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الوداد ويوسفية برشيد في إحدى مباريات اليوم الاحد 6-12-2020 في الجولة الاولى من الدوري المغربي.

تنقل مباراة “الوداد ويوسفية برشيد” على القناة المغربية الرياضية، بصوت المعلق “سفيان رشيدي”.

تقام مباراة الوداد ويوسفية برشيد على المركب الرياضي محمد الخامس، وتنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت المغرب، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

يتطلع وصيف الدوري المغربي في الموسم الماضي “الوداد” إلى بدء حملة استعادة اللقب الذي تحصل عليه الرجاء في نسخته الاخيرة، بتحقيق الفوز اليوم امام يوسفية برشيد.

وسيفتقد مدرب الوداد “فوزي البنزرتي” العائد إلى الفريق منذ شهر تقريبًا، خدمات الوافد الجديد “سفيان المودن”، بالإضافة إلى زميله “أيوب المعمولود”، كما يغيب “إبراهيم كومارا”، بينما عاد المدافع أشرف داري إلى قائمة الفريق، بعد غياب دام عاما بسبب إصابة خطيرة في الركبة، إلى جانب “بابا توندي”، الذي غاب بدوره لفترة طويلة، و”سفيان كركاش” الذي تعافى هو الآخر من الإصابة.

على الجانب الآخر، سيسعى “يوسفية برشيد” إلى تحسين مركزه هذا الموسم في الدوري المغربي، بعدما انهى الموسم الماضي في المركز العاشر، والبداية ستكون من اليوم حيث يتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية من امام الوداد من لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية تمكنهم من تحقيق نتائج افضل في قادم الجولات.

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الوداد 2-0 يوسفية برشيد

????️ملعب محمد الخامس

????الدوري المغربي (الجولة الأولى)

انتهت

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