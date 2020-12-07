عاجل | تشكيلة ارسنال امام توتنهام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 تشكيلة ارسنال في مواجهة توتنهام في اهم مباريات اليوم الاحد 6-12-2020 ضمن الجولة 11 من الدوري الانجليزي، وتقام المباراة على ملعب “توتنهام هوتسبير”، وتنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

والبداية مع تشكيلة ارسنال الأساسية، في حراسة المرمى “بيرنارد لينو”، ويأتي من امامه الثلاثي “روب هولدينج وجابرييل ماجاليس وكيران تيرني”.

وقرر ميكيل ارتيتا الدفع بالدولي السويسري “جرانيت تشاكا” على حساب المصري “محمد النني” الذي كان يلعب اساسيًا بشكل مستمر قبل ان يتعرض للإصابة بفيروس كورونا والذي شُفي منه مؤخرًا.

ويشارك تشاكا في منتصف الملعب الدولي الغاني “توماس بارتي”، ويأتي على الجانب الأيمن هيكتور بيليرين، وعلى اليسار الشاب الإنجليزي المتألق “بوكايو ساكا”.

والتالي تشكيلة ارسنال الأساسية:

بيرنارد لينو

روب هولدينج – جابرييل ماجاليس – كيران تيرني

هيكتور بيليرين – توماس بارتي – جرانيت تشاكا – بوكايو ساكا

ويليان بورجيس – ألكسندر لاكازيت – بيير إيمريك أوباميانج

على الجانب الآخر، يدخل جوزيه مورينيو المباراة بتشكيلته المعتادة، ففي حراسة المرمى يأتي المتألق “هوجو لوريس”، ومن امامه الرباعي “سيرجي أوريير وتوبي ألديرفيرليد وإيريك داير وسيرجيو ريجيليون”.

وفي منتصف الملعب يشارك موسى سيسوكو زميله بيير اميل هويبرج، اما في المقدمة واصل مورينيو تفضيل الهولندي “ستيفن بيرجوين” على النجم الويلزي “جاريث بايل” في تشكيلة توتنهام الأساسية.

وجاءت تشكيلة توتنهام الأساسية كالتالي:

هوجو لوريس

سيرجي أوريير – توبي ألديرفيرليد – إيريك داير – سيرجيو ريجيليون

موسى سيسوكو – اميل هويبرج

هيونج سون مين – جيوفاني لو سيلسو – ستيفن بيرجوين

هاري كين

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