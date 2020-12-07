بدر بانون ونظرة إلى الأمام بعد أول تتويج مع الاهلي المصري

أكد المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه منذ وصوله إلى القلعة الحرماء تُوج ‏ببطولة رسمية وهي كأس مصر، إلى جانب الاحتفال مع اللاعبين ببطولة دوري ‏أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة.‏

وقال بدر بانون في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد أن لاعبي الأهلي قدموا مباريات كبيرة خلال الفترة الماضية، وخلال أقل من ‏أسبوعين خاضوا لقاءين في منتهى الصعوبة، الأول أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا، ونجح الفريق في الفوز والتتويج باللقب، والمباراة الثانية أمام طلائع الجيش في ‏نهائي كأس مصر، واستطاع الفريق أن يتوج أيضًا باللقب ويجمع بين الثلاثية هذا الموسم.‏

وأضاف أن الفريق توج ببطولة وسيتم إغلاق الصفحة بعد الاحتفال، ثم التفكير ‏والتركيز في السوبر الأفريقي ومباريات الدوري وجميع البطولات المقبلة، من أجل التتويج ‏بالمزيد من الألقاب والبطولات التي لن تتوقف للنادي.‏