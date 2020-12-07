توتنهام يحسم مواجهة "ديربي شمال لندن" أمام أرسنال بثنائية

حقق توتنهام هوتسبير فوزاً ثميناً على حساب ضيفه أرسنال 2-صفر اليوم الأحد في "ديربي شمال لندن" وضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



واستعاد توتنهام الصدارة بفارق نقطتين عن تشيلسي ويستطيع ليفربول اللحاق به في حال فوزه على ضيفه ولفرهامبتون لاحقاً.



في المقابل، مني أرسنال بهزيمته السادسة هذا الموسم في 11 مباراة حيث يحتل المركز الخامس عشر لتزداد الضغوط على مدربه الاسباني ميكل ارتيتا الذي قاده الموسم الماضي إلى التتويج بكأس انكلترا.



ومرة جديدة ساهم الثنائي الرهيب هاري كاين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون في فوز فريقهما كما نجح هذا الثنائي في تحقيق 30 هدفًا في الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو ثاني أكبر عدد من أهداف بعد الثنائي، الإيفواري ديدييه دروغبا وفرانك لامبارد (36).



وعاد إلى صفوف توتنهام قطب الدفاع البلجيكي توبي ألدرفريلد بعد تعافيه من الاصابة، والأمر ينطبق على لاعب وسط أرسنال الغاني توماس بارتي العائد إلى الملاعب بعد تعافيه من جائحة كوفيد-19، بيد أنه لم يتمكن من اكمال المباراة بداعي الاصابة.



وافتتح سون التسجيل إثر هجمة مرتدة وتمريرة رائعة لكاين من منتصف الملعب فسار بها خطوات عدة قبل أن يطلقها لولبية من خارج المنطقة بعيداً عن متناول حارس أرسنال، الألماني برند لينو لتعانق الزاوية البعيدة (13).



ورفع سون رصيده إلى 10 أهداف معززاً مركزه الثاني في ترتيب الهدافين بعد دومينيك كالفرت لوين مهاجم ايفرتون (11).



وحاول أرسنال الرد من خلال استحواذ على الكرة بنسبة كبيرة لكن من دون فعالية في ظل استمرار صيام هدافه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول رد سون الجميل إلى كاين عندما عكس له الكرة داخل المنطقة فأطلقها الاخير قوية بيسراه ارتطمت بالعارضة وتهاوت داخل الشباك.



ورفع كاين رصيده من الأهداف في الدوري المحلي إلى 8 أهداف وبات أفضل هداف في تاريخ دربي شمال لندن مع 11 هدفاً.



والهدف هو الرقم 250 في مسيرة كاين بحسب احصائية شركة "اوبتا" على صعيد ناديه ومنتخب بلاده (202 لسبيرز، 32 لانكلترا، 9 لميلوول، 5 لليتون اورينت و2 مع ليستر سيتي. كما أنه الهدف رقم 100 له في مباراة "بيتية" لتوتنهام في مختلف المسابقات.



وعلى الرغم من تحسن أداء أرسنال في الشوط الثاني والضغط المتواصل على توتنهام الذي اكتفى بالدفاع المتأخر وشن الهجمات المرتدة لم ينجح الأول في تقليص النتيجة ليتلقى خسارته الثانية توالياً.

المصدر: بي إن سبورت