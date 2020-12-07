- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواساة
توجه لاعبو الوصل، عقب إحراز البرازيلي جواو فيغريدو هدف الفوز على الفجيرة في الكأس، إلى مدرب اللياقة البدنية في «الإمبراطور»، بوجدان مريشيانو، وذلك لمواساته في وفاة والدته.
نفي
نفى مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، صحة أنباء رحيله عقب مباراة العين، وأنه ودّع لاعبيه قبل المباراة، مؤكداً أن ذلك طُرح خلال استوديوهات تلفزيونية، ولا أساس له من الصحة.
أهداف
قال لاعب إن وكيل أعمال جديداً أبلغه أنه لن يستطيع الوفاء بوعد قطعه على نفسه بجلب عرض مادي مميز من أحد الأندية، بسبب تسببه في استقبال مرماه أهدافاً سهلة في آخر مباراتين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رمسة ملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.