الامارات | «الأولمبية» تدعم ترشح العتيبة لرئاسة الاتحاد الدولي للملاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تدعم ترشح العتيبة لرئاسة الاتحاد الدولي للملاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت الأمانة العامة للجنة الأولمبية الوطنية رسالة إلى جميع اللجان الأولمبية في العالم، تطالبها بدعم ترشيح رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، أنس العتيبة، لمنصب رئيس الاتحاد الدولي في الانتخابات التي ستُجرى «عن بعد»، السبت المقبل.

وأكدت اللجنة في خطابها أن «العتيبة كفاءة رياضية مميزة، ويملك خبرات إدارية كبيرة على مدار 25 عاماً في الحقل الرياضي، تدرج فيها من المحلية إلى العالمية عبر اتحاد الإمارات للملاكمة، ثم عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ثم رئيساً للاتحاد الآسيوي، ونائباً لرئيس الاتحاد الدولي، ويملك رؤية طموحة لخدمة الرياضيين المنتمين لرياضة الملاكمة في العالم، للحفاظ على مكتسبات اللعبة، ودعم أبطالها في المحافل كافة، وأنه يؤمن بقيم العدالة والمساواة بين الجنسين، لتحقيق أحلامهم الأولمبية، والحصول على حقوقهم كاملة، كما أنه عضو في اللجنة الأولمبية الوطنية بالإمارات اعتباراً من عام 2016، وعضو فاعل أيضاً في منظمات مجتمعية عدة بالإمارات».

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