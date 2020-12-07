الامارات | الأرض تبتسم لأصحابها في دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرض تبتسم لأصحابها في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسمت الأرض في وجه أصحابها في الجولة الثانية من إياب الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، أول من أمس، وشهدت مجموعتها الأولى فوز الشارقة على النصر 81-62، والبطائح على الوصل 64-61، فيما واصل الوحدة صدارة مجموعته الثانية بفوزه على العين 71-55، واستمر الظفرة في ملاحقة المتصدر بتغلبه على الجزيرة 81-71.

وبنتائج الجولة، نجح الشارقة «حامل اللقب» في رد اعتبار خسارته ذهاباً أمام النصر، الشهر الماضي، 82-85، واقتناص نقطته العاشرة، والدخول شريكاً على صدارة فرق المجموعة مع شباب الأهلي، الذي خضع للراحة الإجبارية في الجولة الحالية، واستعاد البطائح مركزه الثالث برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين عن النصر الرابع، ويحافظ الوصل على مركزه الخامس والأخير برصيد ست نقاط.

وعلى صعيد المجموعة الثانية، عزز الوحدة مركزه الأول بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الظفرة، ويحافظ بني ياس، المرتاح في هذه الجولة، على مركزه الثالث برصيد سبع نقاط، فيما دخل الجزيرة والعين في شراكة على صعيد المركز الأخير ورصيد النقطة السادسة.

وفي التفاصيل، فرض الشارقة أفضليته المطلقة على مجريات لقاء ضيفه النصر، ما أتاح للاعبي الملك إحكام قبضتهم على نتائج الفترات الأربعة «21-16 و18-15 و22-19 و20-12»، والفوز بالمباراة بفارق كبير بلغ 19 نقطة.

بدوره، عانى البطائح لضمان فوزه على الوصل، بعد أن انتهى الربع الأول لمصلحة البطائح 23-17، واتبع بنجاح الإمبراطور في العودة بالفارق وإنهاء الفترة الثالثة متقدماً 50-44، بنيل لاعبي الوصل الأفضلية بنتيجتَي الربعين الثاني والثالث «17-13 و16-8»، قبل أن يستعيد لاعبو البطائح اتزانهم وينجحوا في حسم نتيجة الربع الرابع بـ20-11 والفوز بالمباراة.

وأكد لاعبو الوحدة في لقاء العين أحقيتهم بانتزاع الانتصار السادس على التوالي في البطولة، بعد أن نجح لاعبو العنابي في انتزاع الفوز بنيلهم الأفضلية بنتيجتَي الربعين الأول والثالث بواقع 30-15 و16-11، فيما لم يشفع للزعيم العيناوي نيل الأفضلية بنتيجتَي الربعين الثاني والرابع 12-11 و17-14، اللتين لم تكونا كفيلتين بالعودة بنتيجة المباراة.

وفي سيناريو مغاير، احتاج الظفرة لضمان فوزه إلى نيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الثالث «20-12 و25-17 و22-18»، فيما اكتفى الجزيرة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع «24-14».

البطولة العربية.. فبراير المقبل

اعتمد الاتحاد العربي لكرة السلة تعديل موعد إقامة البطولة العربية لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها الإمارات، من يناير المقبل إلى الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021.

وجاء ذلك في اجتماع الاتحاد العربي، أول من أمس، بتقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، وحضره رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، اللواء إسماعيل القرقاوي.

وقال القرقاوي في تصريحات صحافية: «حرص الاتحاد العربي على تعديل موعد البطولة لإتاحة الفرصة أمام المنتخبات لخوض بروفة ختامية قبيل العودة، في الشهر ذاته، لخوض النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا».

وأضاف: «حدد الاتحاد العربي إقامة ست بطولات في 2021، فبجانب بطولة الرجال، ستُنظم بطولتا الأندية للرجال والسيدات، وبطولتان لكل من مرحلة الناشئين تحت 16 سنة والشباب، متبوعة ببطولة للشابات».

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