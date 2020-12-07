الامارات | فوز شباب الأهلي والبطائح وتعادل الحمرية مع مليحة في دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب الأهلي والبطائح وتعادل الحمرية مع مليحة في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب شباب الأهلي على ضيفه خورفكان 5-4، أمس، في الجولة الثالثة من دوري كرة قدم الصالات، التي شهدت أيضاً فوز البطائح على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة، وتعادل الحمرية مع مليحة 4-4. وسجل أهداف شباب الأهلي كل من عبدالله الفلاسي، والبرازيلي لوكاس جوستافو (هدفان)، ومواطنه ناثان ارنالدو (هدفان)، ولخورفكان سعود آل علي وعبدالله الحوسني (هدفان) ولوكاس نونيس. وبهذه النتائج، يرفع البطائح رصيده إلى سبع نقاط، وشباب الأهلي ست نقاط، مقابل أربع نقاط لفريق خورفكان، ونقطتين لمليحة، ونقطة للحمرية. وكانت الجولة قد افتتحت بإقامة مباراتين، إذ فاز في الأولى الشارقة على دبا الحصن 7-3، بينما تعادل النصر مع الظفرة 4-4. من جهته، وصف إداري فريق شباب الأهلي، عبدالله كيدي، الفوز على خورفكان بـ«المهم جداً»، لكونه تحقق على حساب أحد أقوى فرق البطولة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أهمية الفوز ترتكز إلى كونه أعاد شباب الأهلي إلى أجواء المنافسة، معوضاً بذلك الخسارة الأولى أمام دبا الحصن، وأدخلنا المنافسة المبكرة، وقد تحقق الفوز في ظل غيابات مؤثرة للاعبين». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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