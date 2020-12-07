الامارات | «إل تالنتو» يتصدّر بطولة أكاديميات كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن «إل تالنتو» يتصدّر بطولة أكاديميات كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق أكاديمية إل تالينتو لكرة القدم إلى صدارة الفرق المشاركة في فئة تحت 18 سنة، خلال منافسات الأسبوع الثالث من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها المجلس في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة، يمثلون 52 فريقاً من 18 أكاديمية خاصة.

وبدأ فريق إل تالينتو رحلة صعوده للصدارة في فئة تحت 18 سنة، بتسجيل 12 هدفاً في مرمى فريق أكاديمية سوكر إيطاليان ستايل، ليجمع ست نقاط كاملة بمجموع 24 هدفاً ويتخطى بذلك فريق أكاديمية لاليغا، الذي يملك ست نقاط أيضاً لكن مجموع أهدافه 11 هدفاً فقط. وفي فئة تحت 16 سنة، تصدر فريق أكاديمية لاليغا إتش بي سي ترتيب المجموعة الأولى، فيما تصدر فريق أكاديمية إل تالينتو ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط ومجموع تسعة أهداف.

وفي منافسات تحت 14 سنة، تصدر فريق أكاديمية سبورتنغ دبي المجموعة الأولى، واعتلت أكاديمية آليانسفي المجموعة الثانية، وتصدرت أكاديمية جي سي يونايتد المجموعة الأولى في فئة تحت 12 سنة، وفي المجموعة الثانية تصدر فريق أكاديمية آي جي إف، وفي منافسات فئة تحت 10 سنوات تصدر فريق أكاديمية آي جي إف هذه الفئة.

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