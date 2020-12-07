الامارات | عبدالرحمن محمد: المخزون البدني وثقافة الفوز أبرز مكاسب النصر من مباراة الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن محمد: المخزون البدني وثقافة الفوز أبرز مكاسب النصر من مباراة الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة شركة القدم في نادي النصر مشرف الفريق الأول، عبدالرحمن محمد، أن فريقه خرج بمكاسب عدة خلال مباراته أمام الوحدة، إضافة إلى المكسب الأهم وهو التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة.

ونجح العميد في تخطي عقبة الوحدة بالفوز عليه 4-2 بركلات الترجيح من علامة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

وقال عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»: «إن النصر خرج بمكاسب عدة أبرزها ثقافة الفوز التي أصبح يتسم بها اللاعبون منذ بداية هذا الموسم تحديداً، وقد ظهرت في كل المباريات التي لعبناها، سواء في بطولة الدوري أو كأس رئيس الدولة، وهي سمة مهمة يحتاج إليها الفريق لتحقيق الألقاب».

وأضاف: «أكثر ما أعجبني في مباراة الوحدة، هو المخزون البدني العالي لدي اللاعبين الذي مكنهم من خوض 120 دقيقة كاملة من دون تعب أو إرهاق، وهذا يعكس مدى العمل الكبير الذي قام به الجهاز الفني في هذا الجانب، إضافة إلى شخصية الفريق في التعامل مع كل بطولة بشكل وصورة مختلفين، وعلى وجه التحديد خلال تنفيذ ضربات الترجيح التي أظهرت ثبات لاعبينا الانفعالي في التعامل مع تلك المواقف».

وتابع: «من بين المكاسب التي حققها النصر في تلك المباراة، التأكيد على القوة الدفاعية، وحراسة المرمى التي يتمتع بها النصر هذا الموسم، والتي جعلت العميد أقل الفرق استقبالاً للأهداف».

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