الامارات | «صورة جماعية» جديدة لفريق عجمان في ملعب العين للمرة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صورة جماعية» جديدة لفريق عجمان في ملعب العين للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعبو فريق عجمان وجهازهم الفني على طريقتهم الخاصة لدى الفوز على الفرق الكبيرة في ملعبها، وذلك من خلال التقاط الصور الجماعية في الملعب، وتكررت الصورة الجماعية التي التقطها «البرتقالي» في ملعب العين للمرة الثانية في غضون عام واحد، إذ فاز الفريق في منتصف أبريل 2019 على العين برباعية نظيفة في دوري الخليج العربي، قبل أن يعود الفريق ويحقق انتصاراً ثميناً على «الزعيم» في استاد هزاع بن زايد أيضاً بهدف نظيف وهذه المرة في كأس رئيس الدولة.

وتجمع لاعبو عجمان والجهازان الفني والإداري في وسط أرضية الملعب بعد نهاية اللقاء، والتقطوا صورة تذكارية تؤرخ فوزهم المهم على العين في دور الـ16 لكأس الخليج، فيما حرص بعض اللاعبين على توثيق تلك اللحظة عبر هواتفهم النقالة لنشرها على حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترف مدرب فريق عجمان، المصري أيمن الرمادي، بأنه توقع صعوبة مواجهة فريق العين في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، على غرار كل المواجهات التي تجمعه بالفرق المنافسة، والتي يتوجب عليه فيها أن يحترمها، وأنه في الوقت نفسه لم يتوقع أن يتمكن من قيادة فريقه للتأهل على حساب «الزعيم» في اللقاء الذي انتهى لمصلحة «البرتقالي» بهدف نظيف.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «لا يتوقع أي فريق أن يحقق الفوز على العين في ملعبه، لأنه منافس قوي وصعب، والمرشح الأول دائماً للفوز بالبطولات».

مدرب العين: سدّدنا أكثر من 20 كرة

أكد مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام عجمان، وقال في مؤتمر صحافي: «سددنا على المنافس أكثر من 20 تسديدة، لكن كنا بحاجة إلى شيء من الحظ، وفي الأخير خسرنا وخرجنا من البطولة رغم أفضليتنا».

أيمن الرمادي:

«لا يتوقع أي فريق أن يحقق الفوز على العين في ملعبه».

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