الامارات | «الشارقة لرياضة المرأة» تنظّم بطولة تنس السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرياضة المرأة» تنظّم بطولة تنس السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن تنظيم بطولة الشارقة لتنس السيدات في نسختها الأولى، 10 إلى 13 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، ونادي سيدات الشارقة الشريك الاستراتيجي لتنظيم البطولة.

وقالت، في بيان، أمس: «تفتح المؤسسة باب التسجيل لجميع الراغبات للمشاركة من ضمن البطولة، وذلك من ضمن خطتها الاستراتيجية لتنضم إلى سلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تقودها المؤسسة بهدف تنمية مهارات المرأة في الرياضة، واتباعها أسلوب حياة صحية، وأيضاً خططها في نشر التوعية في المجتمع بالثقافة الرياضية، وتأهيل اللاعبات لخوض المنافسات والبطولات المقبلة».

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