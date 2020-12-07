شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غامض من أمير عادل بعد فشل انتقاله إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر أمير عادل، لاعب منتخب مصر السابق، أول تعليق له عقب فشل انتقاله إلى نادي الزمالك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وجاء التعليق غامضًا، إذ وضع صورته أثناء تواجده مع منتخب مصر، وكتب: «أظهر الله الطريق».
وكان الزمالك قد أعلن عن ضم أمير عادل قبل أن يتراجع عن الصفقة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,014
-
تعافي
103,324
-
وفيات
6,750
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق غامض من أمير عادل بعد فشل انتقاله إلى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.