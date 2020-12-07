شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد: رفضنا التعاقد مع بادجي بسبب مستواه الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي تم عرضه على فريقه للتعاقد معه في الفترة الحالية.

وأشار مصيلحي في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن ضيق الوقت حال دون تعاقد ناديه مع أمير عادل الذي كان مرشحًا للانتقال إلى الزمالك.

وقال رئيس الاتحاد: "الأهلي عرض علينا ضم بادجي لكن مستواه لم يلق قبولًا لدينا، رأينا أن الفريق الأحمر لم يقم بقيده ولذلك تراجعنا عن التعاقد معه".

واختتم: "أمير عادل عُرض علينا في العاشرة من مساء اليوم، لكن الوقت ضيق للغاية لضمه، ناقشت الأمر مع حسام حسن المدير الفني ولكن الأمور لم تتم"