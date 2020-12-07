شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يوقع على عقود انضمامه لبيراميدز لمدة 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق علي عقود انتقاله بشكل رسمي لصفوف فريق بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، ليتم قيده في قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد قبل غلق باب القيد لفترة الانتقالات الحالية، بدقائق قليلة.
وكان أحمد الشيخ قاب قوسين أو أدنىة من الإنتقال للزمالك قبل أن يُعلن الأخير فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة لتتجه بوصلة اللاعب نحو بيراميدز وتم حسم الصفقة بعد قليل.
على صعيد متصل ، أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع أحمد الشيخ، وقال المهدي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": لم ندخل في مفاوضات مع أحمد الشيخ من قريب أو بعيد ، أغلقنا ملف الصفقات مبكرا وقبل استئناف مباريات كأس مصر بمواجهة الزمالك ثم الأهلي وكذلك ملف الراحلين عن النادي
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الشيخ يوقع على عقود انضمامه لبيراميدز لمدة 3 مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.