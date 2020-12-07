شكرا لقرائتكم محمد الشناوى:"جماهير الزمالك على راسنا وعندهم فريق كبير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، على توجيه التحية لجماهير نادى الزمالك وفريق القلعة البيضاء، وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: جماهير الزمالك على راسنا وعندهم فريق كبير جداً، وان شاء الله ناخد البطولة الرابعة بعد الثلاثية، من صغرى فى الأهلى واتعودنا أن التعادل بالنسبة لنا خسارة، أى حاجة ندخلها لازم نبقى رقم واحد ولو اتعادلنا بنعيط ورقم 2 بالنسبة لنا زي الأخير.

أضاف: الأهلى يربى الأجيال على المكسب وإذا حصلت أسوأ الأمور يكون تعادل، الجميع يتحدث عن الدقيقة 90، الأهلى فى هذا الوقت يكون مركز بشكل أكثر على تسجيل الأهداف وبنبقى عارفين اننا هنجيب جول دلوقتى، الروح بين اللاعبين فى الملعب أستشعرها وانا أقف فى المرمى، أكون متأكد أننى سأفوز، فى مباراة الاتحاد السكندرى بالكأس كنت متأكد أن الشوط الأول سينتهى بتقدم الاتحاد، ولكن الشوط الثانى كان أمر مختلف، بنتكلم مع بعض ونقول هنجيب جول دلوقتى.

استكمل: فى الدقيقة 85 فى مباراة الزمالك، توقفت المباراة لعلاج لاعب من الزمالك جمعت الفريق وقلت لهم لازم نركز اللى هيجيب جول دلوقتى هيكسب واحنا لازم نحافظ ومايدخلش فيما جول ونسجل.

واختتم: لا أستغرب من إحراز الأهلى للأهداف فى الوقت الضائع، وهى دعوات الجماهير التى تساندنا طبعاً، وقابلت سيدة كبيرة فى السن فى مرة وقالت لى أنها وقت المباراة تتفرغ للدعاء فقط.