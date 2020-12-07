شكرا لقرائتكم جمال محمد علي يكشف كواليس الساعات الأخير قبل اعتماد لائحة النظام الأساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أن اللجنة المكلفة بمراجعة بنود لائحة النظام الأساسي للجبلاية ستنتهي من مراجعة التعديلات الخاصة باللائحة خلال 48 ساعة على أقصى بعدها سيتم ترجمتها وارسالها الى الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعتمادها بشكل نهائي قبل اجراء الانتخابات المقبلة.

أضاف جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2، أن اللجنة أبلغت الاتحاد الدولي للعبة بقرار مجلس الوزراء بخصوص تأجيل اجراء عقد جمعيات عمومية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وشدد نائب رئيس اللجنة الخماسية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة يصر على بقاء كافة عناصر اللجنة ويتمسك ببقائهم حتى انتهاء المهلة بالرغم من تلقينا خطاب تقليص العدد الى ثلاثية بدلاً من خماسية.

وأوضح جمال محمد علي أن الجمعية العمومية استقرت وقررت على عدم اعتماد تنفيذ بند الأثر الرجعي في الثماني سنوات مثلما طالب الاتحاد الدولي وسيتم ارسال اللائحة للفيفا وفق ما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وواصل نائب رئيس اللجنة الخماسية أنه تمت الموافقة على الطلبات التي تقدم بها ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب حتى نوفر له الدعم لنجاحه في الفترة المقبلة مشدداً على أن الفريق سيسافر الى تونس على مرحلتين وأن البعثة تضم 30 لاعباً.

واختتم جمال محمد علي حديثه قائلاً: "سأكون متواجداً بالجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد تفويض اللجنة الخماسية لي بالحضور".