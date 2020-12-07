شكرا لقرائتكم طارق قنديل: الخطيب أدار ملف التعاقد مع موسيماني بشكل احترافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن الفريق الكروي الأول بالنادي مر بظروف صعبة هذا الموسم وخاصة عندما رحل المدير الفنى السابق السويسري رينيه فايلر .

وقال قنديل فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة اون سبورت 2 إن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى أدار ملف إختيار بيتسو موسيمانى لخلافة فايلر بإحترافية .

وأشار قنديل إلى أن تتويج الأهلى بالثلاثية هذا الموسم إنجاز تستحقه الجماهير الأهلاوية ، مشددا على ان مجلس الإدارة نجح فى تنفيذ 80% من البرنامج الذى تم وضعه على الصعيد الإنشائى.

كما أكد قنديل على ان فكر الاهلى فى إعارات اللاعبين أفاء النادى كثيرا ووصل بالقيمة التسويقية للفريق الأول إلى ما يقرب من مليار جنيه .

بدأ موسيمانى مسيرة حصد البطولات مع الفريق الأحمر بمجرد وصوله، فجاء رحيل رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأهلى بمثابة الفانوس السحرى لتحقيق موسيمانى لأحلامه، بعد قرار مجلس إدارة الأهلى الجريء بمنحه الثقة وإسناد مسئولية الفريق له ليستقيل بالفعل من تدريب فريقه السابق صن داونز ويقود الأهلي، حيث أشرف على باقى مباريات الفريق المتبقية فى الدورى العام عقب حصد الأهلى ببقبه المفضل قبل 7 جولات من النهاية كما قاد الفريق لتحقيق بطولة دورى أبطال افريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء وغياب 7 سنوات عن دولاب بطولات الأهلي، ولم يكتف