شكرا لقرائتكم أيمن يونس يكشف كواليس فشل صفقة أمير عادل بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ايمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك عن السبب وراء رفض إدارة الزمالك إتمام التعاقد مع أمير عادل اللاعب المصري من اصل دنماركي والذي قام بالتوقيع علي انضمامه للزمالك منذ أيام لمدة 3 مواسم.

وقال ايمن يونس في مداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : اللاعب رفض الخضوع لاختبار في الملعب في الزمالك، وهو ما جعل البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق يرفض إتمام التعافقد معه ، واشترط خوضه التدريبات للوقوف علي مستواه الطبيعي خاصة ان هناك بعض الانباء التي ترددت عن عدم جاهزيته الفنية والبدنية، وأضاف يونس ان اللاعب ووكيله رفضا الخضوع للاختبار ليتم الغاء التعاقد معه.

فيما قال ايمن يونس ان المغربي أشرف بن شرقي لعاب الزمالك مستمر في الزمالك ولا يرغب في الرحيل عن النادي مثلما انتشرت الشائعات مؤخرا.

من ناحية اخري أكد مهند عون وكيل اعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ، انه تم عقد عدة جلسات مع ايمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك ، اتفق خلالها الطرفان علي تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال مهند عون في مداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : تم عقد جلستين مع ايمن يونس وتم الاتفاق علي النواحي المالية ، وسيتم تجديد التعاقد رسميا خلال أسبوعين ، ونفي مهند عون الانباء التي انتشرت مؤخرا عن رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك بعد تغيير إدارة النادي وإدارة الكرة ، قائلا : اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، مشددا علي ان علاقة فرجاني ساسي بجمهور الزمالك علي أفضل ما يرام.