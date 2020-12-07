شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد :الخماسية تعمل على قلب رجل واحد والجناينى يتمسك بجميع الاعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة أن جميع أفراد اللجنة تعمل على قلب رجل واحد .

و قال جمال محمد على فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على شاشة قناة أون سبورت 2 انه لا يوجد أى خلافات فى اللجنة مشيرا الى انه لم يستوعب قرار الفيفا بتقليص عدد اللجنة .

و أشار جمال محمد على إلى أن جواب الاتحاد الدولى وصل للاتحاد بتقليص عدد اللجنة ، مشيرا الى أن عمرو الجناينى يتمسك بوجود الخمسة أعضاء .

كما أكد جمال محمد على على إخطار الاتحاد الدولى بقرار رئاسة الوزراء المتعلقة بإلغاء الجمعيات العمومية للهيئات و الأندية خلال هذ الفترة .

واعتذر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن التواجد ضمن اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، والإشراف على العملية الانتخابية بعد وصول خطاب من فيفا يفيد بمد فترة عمل اللجنة الخماسية حتى 31 يناير المقبل، مع تقليص عددها إلى 3 أعضاء فقط، ولم يحدد فيفا فى خطابه أسماء هؤلاء الأعضاء.