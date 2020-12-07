شكرا لقرائتكم خبر عن استاد طنطا بديل لملعب المحلة لاستضافة مباريات الفلاحين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وضع مسؤولو غزل المحلة استاد طنطا كاختيار ثاني لإستضافة مبارياتهم بالدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 / 2021 في حالة عدم موافقة الجهات الأمنية علي إقامة مبارياتهم باستاد غزل المحلة خلال الفترة المقبلة.

وناشدت جماهير المحلة وزير قطاع الاعمال هشام توفيق الذي وعد بتطوير الملعب ومساعدة الفريق للاستمرار في الدوري ، من اجل تدخله لدي الجهات الامنية ومحافظة الغربية بضرورة إقامة مباريات الفريق باستاد المحلة خاصة أن اللقاءات تقام بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.

كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الاشتراطات الامنية لملعب غزل المحلة وراء عدم الإعلان عن ملعب الفريق بالدوري حتي الان وأنه في انتظار استيفاء الملعب لبعض الشروط الخاصة بالاستاد من أجل الموافقة علي استضافة لقاءات الفريق الصاعد مؤخرا للدوري الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 .

تابع مازن مرزوق في تصريحات لليوم السابع أنه ينتظر الموافقات الامنية علي استضافة استاد غزل المحلة لمباريات فريقه في الدوري من اجل اخطار الاندية بذلك .

في سياق متصل ، تقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى، يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.