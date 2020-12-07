شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يهزم مالي ببطولة أفريقيا للسلة.. ومواجهة تتجدد بينهما في نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر على نظيره المالي 61/77، في رابع أيام بطولة الأمم الأفريقية لكرة السلة دون 18 عاما، التي تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري. انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 32/32، وفرض منتخب مصر سيطرته التامة على مجريات الأمور في الشوط الثاني وابتعد بالفارق حتى وصل في النهاية 77/61، ليحقق فوزه الثالث في البطولة ويتصدر المنافسات، وكان بعدما فاز أمس على منتخب السنغال 75-65، ويوم الخميس الماضي على غينيا 68-60، وجاء خلفه منتخب السنغال الذي فاز على مالي 80/78، ثم اليوم على غينيا 55/53، بينما حقق منتخب غينيا فوزا وحيدا على مالي 63/60، ليأتي ثالثا، فيما جاء منتخب مالي في المركز الرابع. وبهذه النتيجة يضرب منتخب مصر موعدا جديدا مع مالي في نصف نهائي البطولة يوم الثلاثاء، بينما تلتقي السنغال مع غينيا. ويقود منتخب مصر، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف. ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة ، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة. ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.