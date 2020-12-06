شكرا لقرائتكم خبر عن لعب مبارايات أقل.. صلاح يعادل عدد أهداف رونالدو في البريمرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، كسر الأرقام القياسية بعدما نجح في معادلة عدد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في مسابقة البريميرليج (84 هدفا).
وسجل صلاح هدفه 84 في مرمى ولفرهامبتون عند الدقيقة 24 بالمباراة المقامة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.
وسجل صلاح أهدافه 84 في 131 مباراة، بينما جاءت أهداف كريستيانو رونالدو 84 في 195 مباراة بقميص مانشستر يونايتد.
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