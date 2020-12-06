شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعتذر لمتابعيه على تأخر «الفيديو المرتقب»: انتظروني الساعة 12 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذاره لمتابعيه على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك» لتأخره في نشر ما وصفه بـ«الفيديو المرتقب» الذي سيكشف فيه «مؤامرة» على حد قوله.

وكتب مرتضى منصور على صفحته، مساء الأحد: «نعتذر على التأخير.. سيتم إذاعة فيديو المستشار مرتضى منصور بالصوت والصورة الذي يكشف خلاله الأسرار وأطراف المؤامرة للخلاص منه وتدمير نادي الزمالك الليلة في تمام الساعة الثانية عشر».

كان مرتضى منصور وعد متابعيه بنشر فيديو عقب صلاة الجمعة أمس الأول، للحديث عن فترة عزله من رئاسة نادي الزمالك، وكواليس تعيين لجنة لإدارة النادي لحين انتهاء تحقيق النيابة العامة مع مرتضى منصور في مخالفات مالية خلال فترة توليه رئاسة النادي، بحسب بيان وزارة الشباب والرياضة.