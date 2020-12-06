شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد نجم منتخب مصر السابق عمرو زكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك الأسبق، عن وفاة والد مهاجم منتخب مصر المعتزل عمرو زكي. وكتب أحمد عيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "البقاء والدوام لله في وفاة والد عمرو زكي الله يرحمه ويغفرله". وكان عمرو زكي قد نشر قبل أيام عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة له مع والده وهو على سرير المرض، في أحد المستشفيات. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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