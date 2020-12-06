شكرا لقرائتكم الجباس: بيراميدز مثل الأهلى والزمالك وسينافس على جميع البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب دودو الجباس مهاجم بيراميدز عن سعادته بالموسم الماضي الذى قضاه مع فريقه ونجح خلاله فى الظهور بمستوى مميز خلال مشاركته مع بيراميدز في الثلاث بطولات المختلفة الدورى وكاس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

أضاف الجباس في تصريحات خاصة إن تعاقد بيراميدز مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي من نادي المصرى سيساهم فى زيادة المنافسة الشريفة بين المهاجمين، لافتا الي إن هذا الأمر يصب في مصلحة الفريق ويعد من سمات الفرق الكبيرة.

تابع الجباس حديثه، مؤكدًا أن بيراميدز ابرم العديد من الصفقات القوية وأصبح يمتلك فريق مميز ، إن لم يكن أقوى من الأهلي والزمالك فهو متساوى معهم، مشيرًا إلى إن بيراميدز سينافس بقوة في الموسم المقبل علي جميع البطولات.