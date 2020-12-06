شكرا لقرائتكم عادل عبدالرحمن: مروان محسن أفضل لاعب في نهائي الكأس وبدر شخصية قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل عبدالرحمن نجم الاهلى السابق، أن مروان محسن مهاجم الأهلى الحالي يتعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير رغم أنه أحد نجوم نهائي الكأس.

وقال عادل عبد الرحمن خلال حواره في برنامج "البيت الكبير" في قناة الأهلى: مروان محسن من أفضل لاعبى الأهلى في نهائي كأس مصر، والجماهير بتحاسب مروان بالأهداف فقط ولكن مروان يساعد زملاءه وكان من أعلى اللاعبين في مباراة الأمس وهو صاحب الأسيست لمحمود كهربا".

وأضاف نجم الاهلى السابق: "بدر بانون أكثر ما يميزه هو ثقته القوية بنفسه وأكبر دليل قبوله لتسديد ضربة جزاء في نهائي كأس مصر في أول مباراة له وقام بها على أكمل وجه وكمان خامة متميزة جدا، وهو جاى لاعب كبير من نادى كبير فمن الطبيعى يدخل على طول ويقدم مستوى كبيرة، ويمتلك شخصية المدافع الصلد".

وتابع عادل عبد الرحمن: "الأهلى متواجد دائما مع الفرق العالمية بعدما لعب مع ريال مدريد وروما وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، فهو نادى القرن الأفريقي فطبيعى يعلن كأس العالم للأندية أكثر من مرة ونسعى لإحراز مركز متقدم في البطولة المقبلة".