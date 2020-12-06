موعد مباراة الاهلي ونهضة بركان في السوبر الافريقي حيث خوض مباراة السوبر الافريقي بالقاهرة وطالب بإقامتها بقطر حسبما سبق وأعلن الكاف وهو ما رفضه الاهلي الذي تمسك بإقامة السوبر الافريقي على ملعب بطل دوري الأبطال الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الافريقي موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الافريقي وكشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الاتحاد لم يتلقى اى مراسلات حتى الان بموعد مباراة الأهلى المصرى بطل دورى أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية فى السوبر الأفريقى للموسم الجارى.

موعد مباراة الاهلي ونهضة بركان في السوبر الافريقي



موعد مباراة الاهلي ونهضة بركان في السوبر الافريقي حيث أكد كتابى حسين المتحدث الرسمى لفريق نهضة بركان المغربى، والذى من المقرر أن يواجه النادى الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقى، باعتباره بطل الكونفدرالية، فيما توج الأهلى بدورى الأبطال، أن إدارة الفريق المغربى لا تتمسك بخوض اللقاء على أرض محايدة بعد قرار الكاف بإقامته فى مصر.