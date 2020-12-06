شكرا لقرائتكم خبر عن شتوتغارت يكسر سلسلته السلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف شتوتغارت سلسلة مبارياته السلبية التي استمرت 5 مباريات وحقق فوزاً على أرض مضيفه فيردر بريمن 2-1الأحد ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويعود الفضل بفوز شتوتغارت إلى لاعبه سيلاس فامانغيتوكو من الكونغو الديمقراطية صاحب الهدفين في الدقيقتين 30 (من ركلة جزاء) و90+1، فيما جاء هدف صاحب الأرض عن طريق دافي سيلكي (90+3).

وهو الانتصار الأول للضيوف في البوندسليغا منذ فوزه بالنتيجة نفسها على مضيفه هرتا برلين في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضمن المرحلة الرابعة ثم تعادل أربع مرات وتعرض لخسارة واحدة، في المقابل واصل فيردربريمن تراجعه للمباراة السابعة توالياً (خسارتان وخمسة تعادلات).

ورفع شتوتغارت رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بريمن عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

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