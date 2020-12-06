والد مروان محسن يرد على المشككين في نجله: ابنى نجم وأنقذ الأهلي من هدفين في مباراة الطلائع





قال محسن ثروت والد مروان محسن مهاجم النادي الأهلى، إن ابنه كان من نجوم مباراة الأهلى طلائع الجيش فى نهائى الكأس، وشارك فى أشواط المباراة الأربعة، وساهم فى صناعة العديد من الفرص، ومن الأسباب الرئيسية فى فوز الفريق فى المباراة.

وتابع والد مهاجم الأهلي في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، قائلا :" منمسكش على الفرصة اللى ضاعت ضاعت أزاى كان انفراد وكان واحد على اليمين والشمال والحارس مد رجله وطلعها، وتابع أمبارح مروان كان 10/ 10 وأنقذ هدفين كان الطلائع هيحرزهم فى الأهلى.

وأشار والد مراون محسن، إلى أنه لا يعرف سبب الهجوم على مروان، مشيرا إلى أن العديد من اللاعبين أضاعوا فرص فى مباراة أمس، وتابع: معظم اللاعبين كانوا مش موفقين أمبارح، هو يعنى لما مروان يضيع فرصة الدنيا تقوم عشان إيه، وهو أمبارح لم يقصر بالمرة وكان أحسن عنصر فى النادى الأهلى أمبارح ايه المطلوب منه، كورة تضيع ايه يعنى طب عمل جولين مائة بالمائة