بعد غيابه عن نهائى إفريقيا والكأس.. الأهلي يعلن سلبية مسحة أليو ديانج ويكشف تفاصيل الحالة الصحية لوليد سليمان





أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبيتها، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان ديانج تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي توج بها نادي القرن للمرة التاسعة في تاريخه.

وينتظر أن يعود المالي أليو ديانج للانتظام في تدريبات الفريق فور انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب التتويج أمس بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ النادي.

وقال طبيب النادي الأهلي أنه تم عزل وليد سليمان في مستشفى خاص بعد إصابة جميع أفراد أسرته ولكن حالته الصحية مستقرة ولا يعاني من أي أعرض.