«الراحلون والقادمون».. صفقات الزمالك قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي

قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، يواصل نادي الزمالك استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، بتدعيم صفوفه ببعض الصفقات، لتجديد دماء الفريق.

وحافظ الزمالك على قوامه الأساسي منذ الموسم الماضي مع إضافة بعض الصفقات الجديدة، حيث بدأ في الاستغناء عن بعض اللاعبين البدلاء، والذين أصبحت فرصة مشاركتهم صعبة مع المدرب البرتغالي باتشيكو. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ونجح الزمالك في التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، والذي يشغل مركز الظهير الأيمن، بعقد يمتد لثلاث سنوات، لينضم للثنائي حازم إمام وأحمد عيد في المنافسة على قيادة الجبهة اليمنى بالفريق الأبيض.

وواصل الزمالك تدعيماته بالتعاقد مع أمير عادل المعروف باسم "ألكسندر ياكوبسن"، المحترف في الدوري النرويجي، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لأربع سنوات، وذلك لتدعيم خط الهجوم، حيث يلعب أمير في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

كما قرر باتشيكو عودة الثلاثي محمد أشرف "روقا" لاعب خط الوسط، وأحمد فتوح الظهير الأيسر، والمهاجم المغربي حميد أحداد لصفوف القلعة البيضاء، بعد نهاية فترة إعارتهم، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، حيث شارك روقا خلال مواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

وعلى الجانب الآخر، وافق باتشيكو على رحيل عدد من اللاعبين، على رأسهم محمد حسن الذي انتقل لفريق سيراميكا كليوباترا، ومحمد صبحي الذي تمت إعارته لفريق الاتحاد السكندري، بالإضافة للسماح برحيل بعض المعارين مثل أحمد رفعت، أحمد كابوريا، معروف يوسف.

كما وافقت إدارة الزمالك على تجديد إعارة الإيفواري رزاق سيسيه، لنادي الاتحاد السكندري خلال الموسم الجديد.

وعلى صعيد الوافدين للقلعة البيضاء، رفضت إدارة نادي الزمالك إتمام صفقة ضم أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، رغم موافقة المدرب باتشيكو، وذلك حفاظاً على قيم النادي واحترامه.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مكثفة مع إدارة فريق وادي دجلة، للتعاقد مع لاعب خط الوسط محمد عبدالعاطي خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات.