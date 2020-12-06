شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحصل على توقيع "هدف" الزمالك بعد مُكالمة الشيشينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل نادى أسوان، على توقيع إسلام صالح، لاعب وسط نادى مصر السابق، بعدما كان أحد المرشحين للانضمام إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الجارية، قبل أن يتراجع نادي الزمالك عن إتمام الصفقة لينضم اللاعب إلى صفوف أسوان بعد مكالمة سامى الشيشيني المدير الفني لنادي أسوان مع اللاعب ليفضل إسلام صالح التوقيع لأسوان من أجل اللعب تحت قيادة سامي الشيشيني.

ونجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 24 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو و جون أفيرى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

وكشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير.