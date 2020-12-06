شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فرجاني ساسي: اتفقنا علي التجديد للزمالك.. والتوقيع رسميا خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ، انه تم عقد عدة جلسات مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك ، اتفق خلالها الطرفان علي تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال مهند عون في مداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : تم عقد جلستين مع أيمن يونس وتم الاتفاق علي النواحي المالية ، وسيتم تجديد التعاقد رسميا خلال أسبوعين ، ونفي مهند عون الانباء التي انتشرت مؤخرا عن رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك بعد تغيير إدارة النادي وإدارة الكرة ، قائلا : اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، مشددا علي ان علاقة فرجاني ساسي بجمهور الزمالك علي أفضل ما يرام.

من ناحية أخرى ، أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بيان توضيحي عبر المركز الإعلامي للنادي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصري من أصل دنماركي والذي كان محترفا في الدوري الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق علي انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع في التدريبات من أجل حسم موقفه النهائي من انضمام اللاعب للزمالك".

"تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، في ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أي قرار قبل موافقة المدير الفني".

في سياق مختلف حصل طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق اليوم بإذن من الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث أكد اللاعب للجهاز الفنى أنه سينتظم فى التدريبات غدَا الإثنين، حيث يستعد الزمالك، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش، فى نصف نهائى البطولة المحلية.