شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي لـ"الخليج 365": سعيد بتحقيق الأهلى بطولة أفريقيا التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب شريف إكرامى حارس مرمى فريق بيراميدز الجديد، عن سعادته بتحقيق فريق الأهلي بطولة دورى أبطال أفريقيا التاسعة في تاريخه بعد الفوز علي الزمالك بنتيجة 2/1، مؤكدًا أنه من ابناء القلعة الحمراء وتلك البطولة ستضاف فى سجلات تاريخه.

أضاف إكرامي في تصريح خاص بالفيديو لـ"الخليج 365" إن تجربة ظهور نادي بيراميدز فى الدورى المصرى تعد جديدة علي الجميع، إلا أن الفريق لديه طموح مشروع من أجل تحقيق البطولات والألقاب في الفترة المقبلة وهو ما أدي لاتخاذه قرار الانتقال إليه خاصة في ظل عدم مشاركته في الفترة الأخيرة مع الأهلي.

تابع حارس الأهلي الجديد، إنه أمر طبيعى "استغراب" تجربة بيرميدز في الوقت الحالي، إلا إنه مع مرور الوقت سيعتاد الجميع على تلك التجربة مثلما يحدث في الدوريات الأوروبية.

وعن تحسن معدل لياقته البدنية بعدما انتقال لبيراميدز، قال إكرامي مبتسمًا: "أنا فورمة طول عمرى، وأي لاعب عنده طموح لازم يستثمر هذا الطموح في جسمه ولياقته، لحين شعوره بعدم القدرة علي العطاء ويقرر حينها الابتعاد عن الملاعب".

وتحدث شريف إكرامي عن إمكانية العمل داخل النادي الأهلي عقب اعتزاله، قائلاً: "حاليا انا لاعب في بيراميدز وتركيزى مع فريقي، وسبق وقولت إن الأهلي بيتي، لكن فى الفترة الحالية لدي طموح وأهداف اسعى لتحقيقها".