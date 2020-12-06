أحمد فتحي يخضع لمسحة كورونا جديدة وينتظر النتيجة غدًا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع أحمد فتحى ظهير أيمن فريق بيراميدز لمسحة طبية جديدة للكشف عن حالته بعد التعرض للإصابة بفيرس كورونا، وأدي لغياب اللاعب عن تدريبات فريقه فى الأيام الماضية ، وخضع الجوكر للمسحة الطبية اليوم، الأحد وينتظر ظهور نتيجتها غدًا للوقوف على مستجدات حالته وهل مازال يعاني من الإصابة بالفيرس أم تحولت عينة المسحة من إيجابية إلى سلبية ، ويخضع حاليًا أحمد فتحى لإجراءات العزل المنزلى، مع تطبيق البروتوكول الطبى لوزارة الصحة المصرية، من أجل التعافى سريعًا من الفيرس والعودة لتدريبات فريقه.

فيما كشف نادي بيراميدز عن شعاره الجديد والذي يأتي توافقا مع المرحلة الجديدة من عمر النادي الطامح للمنافسة على جميع البطولات خلال السنوات المقبلة ، وأجرى بيراميدز تعديلا شاملا على اللوجو القديم وكشف عن اللوجو الجديد الذي يتضمن الأهرامات الثلاثة، وبه اسم نادي بيراميدز لكرة القدم.

ويقيم نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم، بأحد الفنادق الكبرى للإعلان عن اللوجو وتفاصيل المرحلة المقبلة من عمر النادي بحضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني للنادي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات، وخالد بدر مدير العمليات بالنادي، وبحضور محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، كما حضر الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وعدد كبير من نجوم الفريق الأول للاحتفال بالانطلاقة.