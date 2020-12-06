شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون الخليج 365: ساسي يطلب 800 ألف يورو "زيادة" من الزمالك بعد عرض الغرافة والتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون الخليج 365 ان مسئولو نادي الغرافة القطري دخلو في مفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، من أجل الحصول على خدماته، خاصة أن عقده ينتهى مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

تابع شبانه في برنامج مع شبانه علي تلفزيون الخليج 365 ان اللاعب تلقى عرضا من التعاون السعودي لتصبح المنافسة حاليا بين النادي القطري ونظيره السعودى على ضم لاعب الزمالك الذي مازال مسئولي النادي الأبيض لم ينجحوا في ملف تجديد تعاقده نظرا لطلبه زياده بقيمة تصل إلى 800 ألف يورو..

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية