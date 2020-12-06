شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف سبب وجود محمد فضل في نادي بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المؤتمر الصحفى لنادى بيراميدز للإعلان عن اللوجو الحديد وتفاصيل المرحلة المقبلة من عمر النادى، حضور محمد فضل نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وهو ما اثار العديد من التساؤلات الخاصة بتواجد محمد فضل في نادي بيراميدز وحقيقة توليه منصب جديد في النادي.

كشف محمد فضل في تصريحات لليوم السابع أن سبب تواجده في بيراميدز هو دعوة شخصية من مسئولو النادي ونفس الامر تكرر مع أكثر من نادي من قبل مثل زد و غدا سيتواجد في مؤتمر لنادي سيراميكا كما حضر بالامس مباراة الاهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر وأنه يرتبط بعلاقة وطيدة مع معظم اعضاء اللعبة والتي كانت سبب رئيسي في تواجده في كثير من الارتباطات الخاصة بهم.

حضر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادي بيراميدز للموتمر الصحقس بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا وعدد كبير من نجوم الفريق الأول، أبرزهم عبد الله السعيد ورمضان صبحى وأحمد الشناوى وعبد الله بكرى ودونجا ودودو الجباس ومحمود وادى وطارق طه ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وجون أنطوى وأحمد سامى وأحمد أيمن منصور.

شعار نادى بيراميدز الحالى على شكل تمثال أبو الهول الفرعونى مع ثلاثة أهرامات أسفله وليس أعلاه، بالإضافة لكتابة اسم النادى باللغة الإنجليزية دون العربية لتفادى تشابهه مع أى شعارات أخرى.