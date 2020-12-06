شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الزمالك يجرى جراحة الصليبي وتصليح الغضروف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين بنادي الزمالك أن مهاب اشرف لاعب وسط فريق ٢٠٠٠ ، خضع اليوم لعملية إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي وتصليح الغضروف الداخلي والخارجي، وأضاف عبدالرحمن في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن حالة مهاب مستقرة وبخير ، وسيغادر المستشفي غدا .

أشار رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين الي أن اللاعب سيبدأ عمليات التأهيل بعد اسبوعين ، مؤكدا أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تقترب من ٦ شهور ومن ثم يعود للتدريبات بشكل طبيعي.

يعد مهاب اشرف من المواهب المبشرة بقطاع الناشئين بالنادي حيث يجيد اللعب في اكثر من مركز هجومي ومن أهم صناع اللعب بالقطاع ، وسبق تصعيده للفريق الأول في اكثر من مناسبة .



مهاب أشرف عقب اجراء جراحة الصليبي



مهاب أشرف

من ناحية أخرى ، أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بيان توضيحي عبر المركز الإعلامي للنادي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصري من أصل دنماركي والذي كان محترفا في الدوري الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق علي انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع في التدريبات من أجل حسم موقفه النهائي من انضمام اللاعب للزمالك".

"تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، في ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أي قرار قبل موافقة المدير الفني".

في سياق مختلف حصل طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق اليوم بإذن من الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث أكد اللاعب للجهاز الفنى أنه سينتظم فى التدريبات غدَا الإثنين، حيث يستعد الزمالك، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش، فى نصف نهائى البطولة المحلية.

وغاب الثنائى طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، عن انطلاقة تدريبات الفريق بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين، بسبب حصول الثنائى على إذن من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، بالسفر إلى دبى لقضاء أجازة، على أن يعود الثنائى من أجل الانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد بعد الغياب عن تدريبات أمس السبت، وشهد مران الزمالك بالأمس، انتظام المغربى حميد أحداد لأول مرة بعد نهاية إعارته للرجاء إلى جانب انتظام أحمد فتوح بعد نهاية إعارته لنادى سموحة.