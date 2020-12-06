شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ يكلف وكيله بالبحث عن عرض خليجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف احمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي، السابق، وكيل اعماله بالبحث له عن عرض خليجي. ورفض الشيخ، عدة عروض تلقاها من بعض اندية الشركات، خلال الساعات القليلة المنقضية. وكان الزمالك، قد تراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب، بسبب تصريحاته السابقة ضد الزمالك. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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