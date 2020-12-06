شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول (1) ولفرهامبتون (0) صلاح يتقدم.. بداية الشوط الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم المصري اليوم تغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فريقي ليفربول وولفرهامبتون في إطار مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج". ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام المتصدر، بينما يحل وولفرهامبتون في المرتبة العاشرة برصيد 17 نقطة. تشكيل ليفربول حارس: كاومين كيلير. الدفاع: أندرو روبيرتسون – فابينيو – جويل ماتيب – نيكو ويليامز. الوسط: جوردان هندرسون – جورجينو فينالدوم – كورتيس جونز. الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني. هدف لليفربول في الدقيقة 24 سجلة النجم المصري محمد صلاح مستغلاً خطأ كودي مدافع وليفرهامبتون بعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة تراجع عن قراره بإحتساب ركلة جزاء بعد التأكد من عدم وجود أي إحتكاك من ساديو ماني بلاعب ولفرهامبتون. بداية الشوط الثاني الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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