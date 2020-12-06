شكرا لقرائتكم خبر عن «بوجلبان» يشيد بتأهل الصفاقسي في دوري الأبطال ومفاجأة البدلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أنيس بوجلبان، مدرب نادي الصفاقسي التونسي، بتأهل فريقه إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه مالانديج الزنجباري، أمس السبت، بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب بالدور التمهيدي، رغم خوضه المباراة بـ 7 تغييرات في التشكيلة الأساسية.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن نجاح الصافسي في تحقيق الفوز بتشكيلة تخلو من عدد كبير من الأساسيين، أثبتت ضرورة تواجد عدد ممن شاركوا في اللقاء في التشكيلة الأساسية في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم التركيز على هذا الأمر مستقبلًا.

وأغلق الصفاقسي صفحة دوري أبطال أفريقيا مؤقتًا للتركيز على مباراة الجولة الافتتاحية من الدوري التونسي، الخميس القادم أمام الاتحاد المنستيري من أجل انطلاقة قوية تساعده في المنافسة على اللقب.

ويذكر أن الصفاقسي قد حل ثانيًا في ترتيب الدوري التونسي الموسم الماضي.