شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: مروان محسن كان له دورًا كبيرًا في تحقيق الثلاثية.. ويشبه «بنزيمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامى قمصان مدرب النادى الأهلى، اليوم الأحد، أن مروان محسن مهاجم الفريق يمتلك قدرات مميزة وكان له دور كبير في الفوز بالثلاثية هذا الموسم.

وقال «قمصان» في تصرحات عبر إذاعة «أون سبورت»، إن مروان محسن قدم أداء مميزًا خلال مباراة نهائى كأس مصر أمام طلائع الجيش، مساهمًا في صناعة هدف لمحمود كهربا إلى جانب غياب التوفيق عنه في فرصتين.

وأضاف مدرب النادى الأهلى، أن الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي، مقتنع تمامًا بقدرات مروان محسن، مشيرًا إلى أن ما يقدمه اللاعب يشبه ما يفعله الفرنسى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، وروبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول.

وتابع سامى قمصان أن مروان محسن لديه القدرة على خلق مساحات جيدة لزملائه في الفريق، وخصوصًا فيما يقدمه للقادمين من الخلف من مساعدة على إيجاد الثغرات للوصول للمرمى، مشيرًا إلى تحسن المعدل التهديفى للاعب منذ قدوم المدرب الجديد.