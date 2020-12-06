شكرا لقرائتكم خبر إدارة الاتحاد تتوعد مثيري الإشاعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​توعدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي باتخاذ خطوات قانونية لملاحقة مثيري الإشاعات في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إدارة النادي في بيان صدر لها عبر تويتر إلى أنها تابعت ما أثير من بعض الحسابات الإخبارية حول علاقة النادي التعاقدية مع بعض اللاعبين من خلال تجديد عقودهم أو بيعها.

وأفاد البيان بأن كل ما تم تناوله لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا، وأن ما يشاع حاليا هدفه إثارة الفريق الذي يخوض عددا من اللقاءات المهمة في مختلف البطولات.

وكانت الأخبار الرائجة خلال اليومين الماضيين تتعلق بتمديد عقد اللاعب غاري رودريقيز، كما أشيع أن ثمة عقودا احترافية مغرية للمحترف البرازيلي رومارينهو داسيلفا.

وتسعى إدارة النادي منذ بداية الموسم الحالي لاستقطاب عقود رعاية إلى جانب تطبيق كل بنود الحوكمة للحصول على الدعم الحكومي من قبل وزارة الرياضة للإيفاء بالالتزامات المالية، خاصة المعنية بالفريق الأول للمحافظة على استقرار الفريق والمنافسة على البطولات وتصحيح أخطاء الموسم الماضي.