شكرا لقرائتكم مهاب أشرف ناشئ الزمالك يجرى عملية إعادة بناء الرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبى لقطاعات الناشئين بنادى الزمالك أن مهاب اشرف لاعب وسط فريق 2000، خضع اليوم لعملية إعادة بناء الرباط الصليبى الأمامى وتصليح الغضروف الداخلى والخارجي، وأضاف عبدالرحمن فى تصريحات للموقع الرسمى للنادي، أن حالة مهاب مستقرة وبخير، وسيغادر المستشفى غدا .

أشار رئيس الجهاز الطبى لقطاعات الناشئين إلى أن اللاعب سيبدأ عمليات التأهيل بعد اسبوعين، مؤكدا أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تقترب من 6 شهور ومن ثم يعود للتدريبات بشكل طبيعي.

يعد مهاب اشرف من المواهب المبشرة بقطاع الناشئين بالنادى حيث يجيد اللعب فى اكثر من مركز هجومى ومن أهم صناع اللعب بالقطاع، وسبق تصعيده للفريق الأول فى اكثر من مناسبة .