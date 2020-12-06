شكرا لقرائتكم وفاة والد عمرو ذكى نجم الزمالك السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن عمرو زكى نجم الزمالك السابق، وفاة والده ، وكتب اللاعب عبر حسابه الشخصى على فيس بوم "البقاء و الدوام لله في وفاة والد عمرو ذكي ادعو له بالرحمة والمغفرة".
وكان عمرو زكى قد نشر صورة برفقة والده قبل أيام وعلق عليها طالباً الدعاء من متابعيه نظراً لمرور والده بوعكة صحية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد عمرو ذكى نجم الزمالك السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.