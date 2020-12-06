شكرا لقرائتكم شبانة: الأهلى يُفعل عقد موسيمانى ويوافق على طلبه بخصوص التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد شبانة فى تلفزيون اليوم السابع، أن مسئولى النادى الأهلى قاموا بتفعيل عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى والممتد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، بعد أن كان عقده يحمل بند يمنح الإدارة الحمراء الحق فى فسخ العقد من طرف واحد دون تحمل أى شروط جزائية حال خسارة الفريق للقب بطولة دورى ابطال افريقيا.

تابع شبانه فى برنامجه مع شبانه على تلفزيون اليوم السابع أن مسئولى الأهلى أكدو أنه تم الاتفاق مع موسيمانى على الاستمرار كمديرا فنيا للفريق مع منحه بعض الامتيازات الجديدة خاصة بعد قيادته الفريق لحصد الثلاثية هذا الموسم.

اضاف شبانه أنه فى الوقت الذى وافقت إدارة الأهلى على طلب موسيمانى الخاص بتغيير إضاءة ملعب التتش بالكامل، بعد أن أبدى المدرب الجنوب افريقى تحفظه على ضعف الاضاءة مما يؤثر بالسلب على اللاعبين ويقلل من مردودهم خلال التدريبات.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية